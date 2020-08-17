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Bayan sürücü ölümden döndü!

Bursa’da şarampole uçan otomobilin bayan sürücüsü ölümden döndü.

Bursa'da şarampole uçan otomobilin bayan sürücüsü ölümden döndü.


Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yenişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 16 RU 957 plakalı özel otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Taklalar atan otomobil ters vaziyette durdu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koştu. Ters vaziyette duran araçtaki bayan sürücü çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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