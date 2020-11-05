Bayan sürücü ölümden döndü

Bursa'da bayan sürücünün kullandığı otomobil yolun da yağışlı ve kaygan olması sebebiyle takla attı. Kazada yaralanan sürücü hemen 500 metre ilerideki Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Kaza sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İstanbul İzmir Otobanı Doğanköy Kavşağı Şehir Hastanesi girişinde meydana geldi. B.Ü. isimli bayan sürücü idaresindeki 16 AKP plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Hava yastıkları açılırken bayan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Yaralı sürücü 500 metre ilerideki Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları bayan sürücünün kavşağa hızlı girdiğini ifade ederken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı