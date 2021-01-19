Bayram: “2021'e umutla bakıyoruz”

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Pandemi süreci ile birlikte tüm dünyada insan ve toplum sağlığının öncelik olarak alınması ile iş yapış şekillerinden tüketici alışkanlıklarına, sosyal yaşamdan ticaret anlayışına kadar birçok konuda köklü değişikliklerin oluştuğunu vurguladı. Sürecin zorluklarla birlikte oluşan yeni bir dünya düzeni ve yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini belirterek, üyelerini ve sektör temsilcilerini gidişattan haberdar ederek, sürece uyum sağlamalarına destek vermek amacıyla düzenli aralıklarla ve alanlarında uzman konuşmacı olarak katılımları ile seminerler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Pandemi ile birlikte dünyada oluşan yeni ekonomi düzenine ayak uydurmak için dünyada oluşan yeni trendleri yakından takip ettiklerini anlatan Hasan Hüseyin Bayram, “Teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi ile iş yaşamında yeni bir dönemi başlatan dijitalleşme süreci, pandemi ile birlikte daha da hızlandı ve artık olmazsa olmaz hale geldi. Bizler de toplantılarımızı, seminerlerimizi, iş görüşmelerimizi sanla platformları kullanarak gerçekleştiriyor, işlerimizi dijital dünya üzerinden takip ediyoruz. Yanı sıra artık son yıllarca gittikçe globalleşen dünyada sınırlar iyice ortadan kalktı ve teknoloji sayesinde artık kıtalar ötesine rahatlıkla ulaşılabiliyor ve ticaret yapılabiliyor. İş toplantıları, sözleşmeleri ve hatta fuarlar dahi artık dijital dünya üzerinden yapılabiliyor ve ürünleriniz sergilenebiliyor” dedi.

Yeni dünya düzeninde güçlü bir şekilde yer bulabilmenin yolunun dünya genelinde değişen tüketim alışkanlıklarına uygun bir şekilde kaliteli ve nitelikli ürünler üreterek, günün dünya trendlerinde doğru satış ve dağıtım kanallarını kullanarak ticaret yapmaktan geçtiğini vurgulayan Başkan Bayram, şunları söyledi:

“Bizler Türk ev tekstili sektörü temsilcileri olarak yeni sürece hızlıca adapte olduk ve oluşan yeni düzende yerimizi almaya çalışıyoruz. Sürecin başından bu yana devletimizin ve hükûmetin açıkladığı destek paketlerinden de güç alarak ülkemizin ihracatına, üretimine, istihdamına, ekonomisine katkı sağlamak için durmaksızın çabalıyoruz. Tüm dünya ekonomilerinde yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda yıl sonu ihracat rakamlarımıza baktığımızda bu gerçeği bir kez daha görebiliyoruz. 2019 yılında 2 milyar 593 milyon dolar olan ihracatımız 2020 yılında tüm sıkıntılara rağmen çok düşük bir seviyede düşüş yaşayarak 2 milyar 490 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti ve Türk ev tekstili sektörü dünyanın 199 ülke ve bölgesine ihracat yapmayı başardı. Yıl sonu ihracat rakamları tüm zorluklara rağmen şevkimizi ve moralimizi yükseltti. 2021 yılında da aynı şevk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devletimizin açıklayacağı paketlerin devamı her ölçekten üreticimize ve ihracatçılarımıza dayanak olacaktır. Bizler bu zorlu günlerin devlet ve özel sektör işbirliği ile çalışarak, üreterek aşılabileceğini biliyoruz ve bu bilinçle çalışıyoruz. Zorlu geçen 2020 yılının ardından yeni yılda da katma değerli bir sektörün temsilcileri olarak Türkiye ekonomisinin en güçlü dayanaklarından biri olmaya devam edeceğiz.”