İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayram iznini hastanede geçirecek

Bursa’da bayram iznine ailesinin yanına gitmek için motosikletle yola çıkan genç, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bayram iznine ailesinin yanına gitmek için motosikletle yola çıkan genç, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.


Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilini ailesinin yanında geçirmek isteyen 29 yaşındaki T.C. (29), 34 US 7992 plakalı motosikletiyle yola çıktı. İznik Boyalıca Mahallesi'nden geçerken, 61 AB 470 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan gence yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldu.


Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.