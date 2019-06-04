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Bayram kutlamasında şeker ikramı

Bursa’da Ramazan bayramının huzurlu ve güvenli bir atmosferde yaşanması için tüm tedbirlerini alan Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşlara ikram ettiği bayram şekerleri yüzleri gülümsetti.

Bursa'da Ramazan bayramının huzurlu ve güvenli bir atmosferde yaşanması için tüm tedbirlerini alan Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşlara ikram ettiği bayram şekerleri yüzleri gülümsetti.


Ramazan bayramı, Bursa'da coşku ve heyecanla kutlanırken, tüm kurum kuruluşlar da bayram tebrik mesajlarını açık havada raketlerde yayınladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bayram tebrik afişinde ise vatandaşlar için bir de sürpriz vardı. Başkan Aktaş'ın Bursalıların Ramazan bayramını tebrik ettiği Atatürk Caddesi'ndeki afişe uygulanan üç boyutlu çalışmada ikram edilen şekerler önce şaşırttı, sonra hem ağızları tatlandırdı hem de yüzleri güldürdü.


Uygulama, çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların ilgisini çekti. Bursalılar, nazik davranışından ve ilk kez gerçekleştirilen sürprizden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

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