Bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarihi Ulu Camii'ne akın etti: Kilometrelerce oluşan trafik havadan görüntülendi

Bursa'da bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarihi Ulu Camii'ne koştu. On binlerce kişi namazdan önce caminin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleriyle avluda bayram namazını kıldı. Vatandaşların akın ettiği camide kılınan bayram namazına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Varank, ”Türkiye Yüzyılı'nı inşallah aziz milletimizle beraber inşa edeceğiz” dedi.

Ramazan Bayramı namazı için binlerce vatandaş tarihi Ulu Camii'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu. Bayram namazına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Kılınan namazın ardından vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla bayramlaşan Varank, “Öncelikle bu bayram gününde dahi görevlerinin başında bulunmaları gereken basın mensubu arkadaşlarımız, güvenlik görevlilerimiz olmak üzere vazifelerini bugün dahi devam eden bizlerin huzuru için, bizlerin güveni için çalışmalarını sürdüren bütün görevli arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar mutluluğun paylaşıldığı günler. Ama bu bayramı biraz buruk geçiriyoruz. Deprem felaketleri sonrasında birçok vatandaşımız o bölgelerde canlarını kaybetti. Ailelerinden kayıplar oldu. Halen depremzede vatandaşlarımızın tedavisi devam edenler var. Bu manada buruk bir bayramı yaşıyoruz. Dün Bursa'da depremzede kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Onların bayramlarını tebrik ettik. Bugün yine depremzede kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki hangi işi yaparsak yapalım bizim bir numaralı gündem maddemiz bu depremin yaralarını sarmak. Depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek. Bu manada onlarla dayanışma içerisinde olmaya biz devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgelerini yeniden imar etmek, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını onlara teslim etmek suretiyle bizler gelecek sene Ramazan Bayramı'nda onların misafiri olacağız. Biz buna inanıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Rabb'im daha nice bayramları tüm milletimize huzurla, sağlıkla, ağız tadıyla geçirmeyi nasip etsin diyoruz” dedi.

“Türkiye'de taş üstünde taş koymanın derdindeyiz”

Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapan Varank, ”Biz yirmi bir yıldır Türkiye'de taş üstünde taş koymanın derdindeyiz. Bu manada bunun gibi hizmetleri, bunun gibi başarıları hamdolsun şimdiye milletimize, aziz milletimize yaşattık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle yaşatmaya devam edeceğiz. Bu aziz millet bir oldukça, beraber oldukça üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. İşte bunun Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerinde gerek Türkiye'nin otomobilinde gerek dün akşam Karadeniz'de bulduğumuz gazı karaya çıkararak vermeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah aziz milletimizle beraber inşa edeceğiz. Batarya fabrikası çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah pazartesi günü Bursa'yı Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Türkiye'nin otomobili girişim grubuyla bir yabancı ortakları bir araya geldiler. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini attılar. Bu teknoloji Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'mıza, Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil, tüm Türkiye'yi kalkındıracak” diye konuştu.

Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren Varank, kendisiyle bayramlaşan bir çocuğu da Togg ile gezdirdi.