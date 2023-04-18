Bayram öncesi baklava alırken oyuna gelmeyin

Bayrama ikramlık baklava düşünenlerin tepsi tepsi siparişleri gelirken, baklava ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunları bir bir gözler önüne serdi. Ucuz fıstıklı baklava yiyeyim derken, maydanoz ve ıspanaklı baklava yemiş olmayın.

Ramazan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde baklavacılar tatlı bir koşuşturmacanın içerisine girdi. Ramazan Bayramı'nda gelen misafirlere veya yapılacak ziyaretlerde sofraların vazgeçilmezi baklava ikram etmek isteyenler, tepsi tepsi tatlı siparişlerini vermeye başladı. Bir tepsi fıstıklı baklava 3 kilo 300 gram yaklaşık bin lirayı bulurken, cevizlisi ise 600 lirayı tutmakta. Şerbetiyle birlikte fokurdayan baklavalar insanın iştahını kabartırken, merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavalardaki hileleri ise ustalar tek tek gün yüzüne çıkardı.

Cevizli ve fıstıklı baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini ancak ağız tadını ve insan sağlığını da olumsuz etkilediğini söyleyen 52 yıllık geçmişe sahip Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, “Kaliteli baklava kaliteli yerlerden fiyatına bakılmadan alınır. Kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosu en az 320 ile 350 lira arasında değişir. Kaliteli fıstık, tereyağı ve Gaziantep ununun birleşmesi bunun altına olamaz. 90 ile 200 lira arasında değişen ucuz fıstıklı baklavalar olduğunu duyuyoruz. Bunların nasıl verildiğini artık birçoğumuz öğrendi. Fıstık yerine öğütülmüş maydanoz, ıspanak veya gıda boyası ile boyanmış yer fıstığı koyuluyor. Bu hilebazlar, bir kısmına 600 lira kilosu olan fıstıktan katarken, bir kısmına ise dediğimiz gibi ıspanak, maydanoz ve yer fıstığı koyuyor. Bir kilo fıstığa, 3 kilo bu diğer yan ürünlerden koyulduğunda baklavayı 100 liraya da satsanız kurtarır” dedi.

Sağlık açısından da önemli olduğunu ifade eden Aktaş, “Pahalı bulunduğunda en azından yarım kilo veya 250 gram alınmalı. Ağız tadı ile yenilmelidir. Fıstıklı baklavanın uzaktan bile kokusu gelmektedir. Uyanık olalım. Ucuz baklava olmaz. Biz yaptığımız baklavanın arkasında durduğumuz için 5 kıta 50 ülkeye Bursa'dan baklava gönderiyoruz. Baklava ile yatıp baklava ile kalkıyoruz” dedi.

Cevizli baklavadaki hilelere de dikkat çeken Aktaş, “180 liradan başlayıp 250 liraya kadar içindeki ceviz gramajına göre değişen fiyatlar gerçek baklavadır. Fıstıklı baklavada olduğu gibi artık cevizli baklavada da hileler yapılıyor. 180 liranın altında olan baklavada kesin bir hile olduğunu unutmayalım. İrmik, ekmek kırıntısı ve yeşil mercimeğe kadar hileye başvuruluyor. Vatandaşlarımız ağız tadı ile baklava yemek veya sipariş etmek istiyorsa, fiyatı kadar aldığı yerin markasına da önem göstersin” diye konuştu.