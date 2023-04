Bayram öncesi şehitliklerde hüzün

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bursa'da şehit yakınları Ramazan Bayramı öncesi Pınarbaşı Şehitliği'ne akın etti. Aileler yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, Bursa İl Jandarma Komutanlığı da ailelerin acısını paylaştı. Şehit aileleri kabir mermerlerini yıkayıp, çiçekleri suladı. Şehitlerin kabirleri üzerine bırakılan şekerler ise dikkat çekti.

Şehit babası Emrullah Atasever, "2004 yılında çocuğum Tunceli'de şehit oldu. Her bayram arifesinde ve bayram günü kabristanlığa geliyoruz. Rabbim bütün milletimize hayırlı bayramlar nasip etsin. Bu ülke için muhakkak bedel ödenmesi lazım. Dünyanın dört bir yanında Osmanlı 600 sene bedel ödemiş, şehitler vermiş, vatan sahibi olmuştur. Bizim de yavrularımız bu vatan için can feda etmiştir. Onun için vatanımıza sahip olacağız. İnşallah bir gün şehitlik bizlere de nasip olur. Vefa borçlarını ödemek için şu an buradayız. Dört bir yanımızda Türk düşmanlığı var. Zor günler yaşıyoruz. Ordumuzu, milletimizi, güvenlik güçlerimizi rabbim korusun" dedi.