Bayram tatlıları bu bayram da Özhan'dan

‘Bursa'nın Marketi' Özhan Market, Ramazan Bayramı için hazırladığı birbirinden lezzetli ve çeşitliliği bol bayram tatlılarıyla Bursalıları mağazalarına bekliyor.

Bursa'nın yerel marketler zinciri Özhan Market'te Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor. Özhan Marketler Zinciri, Bursalıların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bayrama özel birçok farklı kategoride indirim kampanyası başlattı. 23 Nisan'a kadar devam edecek bütçe dostu kampanyalar dahilinde indirimli ürünler Özhan Market raflarındaki yerini aldı.

Çok uygun fiyat alternatiflerini müşterilerine sunan Özhan Market'te, yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli özel fırsat avantajlarıyla gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakım ve ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler devam ederken, online alışverişle Hızlı Market'teki Özhan mağazasından verilen siparişler de müşterilerin kapılarına kadar teslim ediliyor.

Ramazan Bayramı için özel olarak hazırlanan tatlılar da, kaliteli ve zengin çeşitliliği ile damakları şenlendirmek için gün sayıyor.

Bayramların vazgeçilmezlerinden olan birbirinden lezzetli tatlı çeşitleri ‘Özhan Market' güvencesiyle satışa sunuluyor. Her damak tadına hitap edecek tatlı çeşitliliğini müşterilerinin beğenisine sunan Özhan Market'te, özel tatlı ve pasta siparişi vermek bu bayram için de mümkün.

Bol cevizli, fıstıklı ve ev baklavası gibi geleneksel baklava çeşitleri ile birlikte, kadayıf, bülbül yuvası, saray sarma, fıstıklı burma, şöbiyetten oluşan tatlıların yanı sıra, süt ve şarküteri ürünleri ile birlikte yaprak sarması, mercimek köftesi, İtalyan salatası, Arnavut ciğeri gibi meze çeşitlerine de tüm Özhan Market mağazalarından ulaşılabiliyor.

Özhan Marketler Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz yaptığı açıklamada, ‘'Geleneksel mutfağımızın en önemli tatlıları arasında yer alan baklava çeşitlerini, tüm Özhan dostlarımız için Ramazan Bayramına özel olarak hazırladık” dedi.

Bayram için özel tatlı siparişlerinden gelen taleplere de cevap verdiklerini ifade eden Yılmaz, “Özel tatlı çeşitlerimiz için müşterilerimizin mağazalarımıza uğrayarak damak tatlarına uygun alternatifler arasında tercihlerini seçmesi bizim için yeterli, özenle hazırladığımız tatlı siparişlerini istedikleri zaman diliminde teslim edebileceğiz.” diye konuştu.