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Bayram trafiğinde yaşanan kazada 1 kadın öldü, 4 kişi yaralandı

Bursa’da bayram yoğunluğunun yaşanmaya başladığı anlarda yaşanan kazada 1 kadın öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa'da bayram yoğunluğunun yaşanmaya başladığı anlarda yaşanan kazada 1 kadın öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir yolu Alaaddinbey kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada Mutlu Yılmaz idaresindeki 16 AIG 304 plakalı otomobil orta şeritte seyrederken, sol şeritte sıkışan trafik sebebiyle bekleyen Mert Ergin idaresindeki 16 R 9184 plakalı araca arkadan çarptı. Savrulan otomobil, Doğan Tanoğlu idaresindeki 34 GV 3491 plakalı araca da çarpıp güçlükle durdu. Kazada 16 R 9184 plakalı aracın arka koltuğunda oturan 34 yaşındaki Fatmagül Ergin hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan S.Ç.E. adlı çocuk, Fazilet Erdil ve sürücü Mert Ergin ile 16 AIG 304 plakalı aracın sürücüsü Mutlu Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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