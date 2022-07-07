Bayramda yola çıkmadan bunlara dikkat

Bayram ile birlikte araç yoğunluğunun ve dolayısıyla risklerin artacağının altını çizen Şahinkaya, “Turizmciler, önümüzdeki bayram tatilinin son yılların en yoğun bayramı olacağı görüşünde. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla pek çok kişi bu fırsattan yararlanarak aile ziyareti veya tatil gibi sebeplerle araçlarıyla yola çıkacak ve şehirlerarası yollarda araç yoğunluğu oldukça artacak. Bu gibi uzun yolculuklarda can güvenliğimizden ödün vermemek ve yol konforumuzun maksimumda olması oldukça önemli. Bu iki etmeni sağlamak için en önemli adımlardan biri de aracımızın bakım ve kontrollerinin tam olarak yapılmış olmasıdır” dedi.

Aracın motor ve yürüyen aksamlarının sorunsuz çalışmasının hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Şahinkaya, “Uzun yola çıkmadan önce muhakkak motor aksamı kontrolden geçirilmeli. Motor yağı tam olmalı ve yola çıkmadan önce araçta yağ sızıntısı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Soğutma suyu eksiksiz olmalı, gerekiyorsa eklenmeli. Seyahat edilecek olan bölgedeki mevsim ve hava koşulları eğer gerektiriyorsa antifriz eklenmeli, cam suyu da kontrol edilmeli. Frenlerin sağlıklı olarak çalıştığından emin olunmalı, fren performansında azalma varsa ya da frene basıldığında ses geliyorsa frenlere baktırılmalı. Rot balans ayarları kontrol edilmeli, eğer bir ayarsızlık varsa düzeltilmeli. Yola çıkmadan önce aracın lastiklerinin diş derinliği ve lastiklerde hasar olup olmadığı kontrol ettirilmeli, lastik basıncı için eğer gerekiyorsa yetkili servise gidilmeli. Tüm bu işlemler ve araca yapılacak olan müdahalelerde kilit nokta, müdahaleyi yapacak olan kişi veya kuruluşun işinde profesyonel olmasıdır. Bu noktada tüm araç sürücülerine araçlarını en iyi tanıyan ve işinin uzmanı olan yetkili servisleri tercih etmelerini önermekteyiz" diye konuştu.