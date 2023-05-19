Baysal: “Arıcılık üretimi desteklenmeli. 1 milyar dolara hükmedebiliriz”

Baysal, “Üretimde dünya ikincisi olan Türkiye'nin arıcılık üretimini destekleyerek 1 milyar dolara hükmedebiliriz” dedi.

Bursa Veteriner Hekimler Odası 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeni ile yazılı basın açıklaması yaptı. Yeryüzünün en eski ve çalışkan emekçileri olan arıların tozlaşmayı sağlaması ile bitkilerin varlığını sürdürdüğünü, bitkilerle beslenen hayvanların var olduğunu hem nebati hem hayvansal gıdalarla beslenen insanların yaşamını devam ettirebildiği hatırlatıldı. Arı ve arı ürünleri hakkında kamuoyu ile çarpıcı bilgiler paylaşan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, üretimde dünya ikincisi olan Türkiye'nin arıcılık üretimini destekleyerek 1 milyar dolara hükmedebileceğini vurguladı.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, “Arılar ve diğer tozlayıcılar polenleri bir çiçekten diğerine taşıyarak sadece meyve, kuruyemiş ve tohumların bol üretimini değil aynı zamanda beslenme ve gıda güvenliğinin daha çeşitli ve en iyi kalitede olmasını sağlıyorlar. Arılar biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde ve birçok bitkinin üretimi ve yaşamının garanti altına alınmasında, ormanların yenilenme sürecinde ve iklim değişikliğine adaptasyonda, tarımsal ürünlerin miktar ve kalitelerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan canlılardır. Yani bal arıları biyolojik çeşitliliğin baş mimarıdırlar” ifadesine yer verdi.

Melike Baysal'ın Dünya Arı Günü'ne ilişkin açıklamasında ayrıca; insan ve hayvan sağlığı açısından bal, propolis, polen, arı zehiri, apilarnil, kovan havası ve arı sütü gibi ürünlerin hastalıklardan korunma ve tedavi edici rollerine vurgu yapıldı. Apiterapinin (arı ürünleri ile yapılan tedavi) hızla geliştiğine dikkat çekilirken, arı ürünlerinin bakteri, virüs ve diğer enfeksiyonlarla mücadelede baağışıklık sistemini güçlendiren doğal destek ürünleri olduğuna işaret edildi.

“Üretimde dünya ikincisiyiz”

Günümüzde arı ürünlerinin gıda, sağlık, kimya ve kozmetik endüstrisinde doğrudan kullanıldığını hatırlatan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2019 yılı istatistiklerine göre tüm dünyada yaklaşık 90 milyon bal arısı kolonisi bulunduğunu, dünyadaki her 11 koloniden 1'inin ve her 19 kilo balın 1 kilogramının ülkemizde üretildiğini belirterek Türkiye'nin bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

“9 ay bal alabilen tek ülkeyiz”

Türkiye'nin bu özelliğinin çok dikkate değer olduğunu vurgulayan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, “Ülkemiz 9 ay bal alabilen tek ülke durumundadır. Türkiye gezgin arıcılığın yapılabildiği eşsiz bir coğrafyaya sahiptir. Gezgin arıcılıkta nektar takibi yapılmaktadır. Ülkemizde her yıl 6 milyon kovan ortalama 2 bin kilometre yol kat etmektedir. Bu çok emek ve özen isteyen özel bir üretim şeklidir. Gezgin arıcılarımız mevsim şartlarına bağlı olarak narenciye, çiçek, kestane, meşe ve pamuk nektarlarını takip ederek üretim yapmaktadır. Bunun için kovanlarını uygun bölgelere taşımaktadır. Ülkemizdeki profesyonel arıcıların yaklaşık yüzde 90'ı gezgincidir. Bu durum ülkemizin bu alanda tek olmasına imkan sağlamaktadır” dedi.

Bursa arıcılıkta önemli bir merkez

Baysal, Bursa'nın arıcılık açısından önemli bir merkez olduğunu, bu durumun oluşmasında Cumhuriyetin ilanından sonra doğu bloğu ülkelerinden Türkiye'ye göç eden yurttaşların etken olduğunu ifade etti. Bu kişilerin arıcılık ürünlerinin gelişiminde önemli rol üstlenerek arı sütü, polen, propolis gibi bal dışı ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunduklarını, bu gelişmenin Bursa'yı bir merkez haline getirdiğini, Bursa'da 2023 yılı itibari ile 90 bin kovan bulunduğunu belirtti.

Arılar ve bal hakkında ilginç bilgiler:

Bir kovanda 70 bin işçi arı 1 tane kraliçe arı vardır. Kraliçe arı 16 km uçar ve ancak bu uçuşu yapabilen güçlü erkeklerle çiftleşir.

Arıların iki gözlerinin arasında üçüncü gözleri vardır ve termal kamera gibi gece görüşü sağlar.

Bal arıları kovana giren bir eşek arısını hilal şeklinde kuşatır, titreşerek ve kovan sıcaklığını arttırarak öldürürler.

Çam balı ve kestane balı asla şekerlenmez.

Balın şekerlenmesinden korkmayın. Isıl işlem görmüştür.

Balın içine metal girmemelidir. Besin değeri kalmaz. Bal değil reçel tüketmiş olursunuz.