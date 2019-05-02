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Baz istasyonu hırsızları yakalandı

Bursa’da baz istasyonu hırsızları jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da baz istasyonu hırsızları jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, geçtiğimiz gün Kestel ilçesinde bulunan baz istasyonunda meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri, baz istasyonun yanında bulunan park halindeki araçtan şüphelenince aracın yanına gitti. Baz istasyonuna hırsızlık maksadıyla giren üç kişiyi suç üstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak karakola götürdü. Burada ifadesi alınan şüphelilerden ikisi adlî kontrol şartıyla serbest kalırken, bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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