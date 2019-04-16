BBBUS rotaya yeni havaalanını da ekledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş'ın BBBUS otobüs seferleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ardından düzenli olarak İstanbul Yeni Havalimanı için de başlatıldı. Bursa Terminali ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında günlük ortalama 60 bin yolcuya hizmet veren BBBUS'la yeni havalimanına ulaşım kolaylaştı.

Akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletme çalışmaları, yeni raylı sistem hatları ve planlanan köprülü kavşaklarla iki yıl içinde ulaşımı çile olmaktan çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın diğer şehirler ve ülkelerle bağlantısının sağlanmasına da katkı sunuyor. Bursalıların yoğun olarak kullandığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşım için 2017 yılının Ağustos ayında başlatılan BBBUS Otobüs seferleri, günlük karşılıklı 60 seferle aylık ortalama 60 bin yolcuya hizmet vermeye devam ediyor. Yüzde 90'a ulaşan doluluk oranı ile BBBUS Bursalıların yoğun ilgini görüyor.

Yeni havalimanı seferleri

Yeni İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından vatandaşlardan gelen yoğun talebi değerlendiren Burulaş, BBBUS'ın rotasına bu havalimanını da dahil etti. HAVAİST ile işbirliğine giden Burulaş, Bursa'dan aldığı yolcuları Sabiha Gökçen Havalimanına ulaştıracak ve burada yapılacak aktarma ile vatandaşlar HAVAİST ile yeni havalimanına konforlu bir şekilde ulaşma imkânı bulacak. Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı yapılacak seferlerle, Bursa'dan yola çıkan vatandaşlar 70 TL'lik ücretle, toplam 2 saat 45 dakika süren yolculuğun ardından yeni havalimanına ulaşma imkanı bulacak. Bursa'dan giden ilk yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bindiği HAVAİST ile İstanbul Havalimanı'na uğurlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve Burulaş konforu ile Sabiha Gökçen ve yeni havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşlar bus.burulas.com.tr adresinden bilet alabilecekleri gibi 0850 850 99 16 numaralı ulaşım hattından da bilgi alabilecekler.

Ulaşılabilir bir Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin gelecek vizyonunun turizm olduğunu, bu konuda da gerek ulusal gerek uluslararası alanda ulaşılabilirliğin büyük önem taşıdığını söyledi. Yenişehir ve Sabiha Gökçen havalimanlarına Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım hizmeti verildiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bilhassa Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaptığımız seferlerin yüzde 90 doluluğa ulaşması yapılan çalışmanın ne kadar doğru olduğunun göstergesi. Halkımızın gerek yurt içindeki farklı illere gerekse yurtdışına sorunsuz bir şekilde gitmesi, yine farklı illerden ve yurtdışından Bursa'mıza gelen vatandaşların havalimanından sonra konforlu bir şekilde şehrimize ulaşmasını sağlıyoruz. İstanbul Havalimanı için de talepler gelmeye başlamıştı. Sabiha Gökçen aktarmalı olarak bu seferleri de başlatmış bulunuyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.