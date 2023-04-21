BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'ya yoğun ilgi

Mustafakemalpaşa'nın köylerini ziyaret eden BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. bölge milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye'nin ikinci yüzyılının biçimlendirecek 14 Mayıs seçim çalışmalarına Bursa'nın ilçelerinde devam eden BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. bölge milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, Sincansarnıç, Eski Kızılelma, İncilipınar, Kocakoru mahallerinde vatandaşlarla sohbet edip talep ve sorunlarını dinledi. BBP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Aydoğan ve yönetimi, BBP Bursa milletvekili adayları İsmail Demir, Harun Çiçek, Kemal Akyıldız, Erhan Altan, Hasan Uslu, Kadriye Öz, Nail Artuç ve Mehmet Can Özer'in de hazır bulunduğu programlarda gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten Alfatlı, "Türkiye Sevdamız Bursa İçin Hazırız mottosuyla seçimlere hazırlanıyoruz. Bizler Anadolu insanının iktidara uzanan nefesiyiz. Ben Bursa'nın yerlisiyim. Annem Bursa'nın Keles'in Kozubudaklar köyünden. Ben Bursa doğumluyum. Bursa'nın bütün sorunlarını biliyoruz. Mahalle ve köylerimizi karış karış dolaşmak, girilmedik ev sıkılmadık el bırakmamak sureti ile vatandaşlarımızın tüm sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz. Bizler 30 yıllık siyasi partisiyiz. Bizler ilk defa barajsız olarak seçime giriyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımız Bizler Muhsin Başkanı seviyoruz, BBP baraja takıldığı için oy vermiyoruz diyorlardı. Yeri sistemde baraj sorunumuz yok. Bizleri temsilci olarak TBMM'ye gönderdiğinizde sizlerin tüm sorunlarınızın takipçisi olacağız. Önümüzdeki seçimlerde sizlerden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a genel seçimlerde Anadolu insanının sesi BBP ‘ye oylarınızı istiyoruz. Bu vesile ile mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyor sağlık esenlikler ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Köylülerle son iftarını açan Ekrem Alfatlı ve milletvekili adaylarına Yörük ve Türkmen Kültürünün önemli bir parçası Keyfiye hediye eden Mustafakemalpaşalılar seçimlerde destek sözü verdi.