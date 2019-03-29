BBP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir STK'ları ziyaret etti.

31 mart pazar günü yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala, BBP Osmangazi adayı Şaban Demir, STK'ları ziyaret edip destek istedi.

İlk olarak belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Dağ- Der Kültür Merkezini ziyaret edip hemşehrilerinden destek isteyen Demir, gördüğü ilgiden dolayı dernek başkanı Prof. Dr. Ali Kaya ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Osmangazi'de bir değişimin şart olduğunu söyleyen Demir, "Osmangazi'nin kaybetme lüksü yok. Bende bir dağlı olarak hemşehrilerimden, eli hiçbir kirliliğe bulaşmamış tertemiz siyaset yapan BBP kadrolarına destek bekliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Dağ-Der Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya BBP Osmangazi Belediye başkan adayı Şaban Demir ve ekibine başarılar diledi. BBP li Şaban Demir daha sonra Özdağlılar Yardımlaşma Derneğinin açılışına katıldı.