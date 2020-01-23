BBP'den eylemdeki işçilere destek

Türk Metal Sendikasının grev kararına destek verdiklerini ifade eden Uçak, “Türk Metal Sendikasının 130 binin üzerinde üyesi var. İşveren Sendikası yüzde 8 teklif ediliyor. Bu teklifi kabul etmeyen Türk Metal sendikasına destek veriyoruz. İşveren tarafından verilen zam azdır. Asgari ücrete bile yüzde 15 zam yapıldı. Biz bunu bile parti olarak az bulduk. İşçinin alın terinin hakkı ne ise o verilmeli, insanca yaşayacak bir ücret zammı almaları işçinin hakkıdır. Dolayısıyla Türk Metal İş Sendikası haklı olarak grev kararı aldı” ifadelerini kullandı.

Piyasanın ve çarşının yangın yerine döndüğünü kaydeden Uçak, "İnsanlar ev ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda, elektrik, su, doğalgaz zamları vicdanları kanatıyor. Marketler ateş pahası. Tüm bunlar ortada iken işçinin emeğine el atarsanız işin içinden çıkamazsınız, insanlara insanca yaşayacak bir ücret vermeniz gerekir. Aksi taktirde insanlar bir arayışın içine girmek zorundalar diyerek, ülkeyi yönetenlere de artık hayal aleminden çıkıp ülke gerçeklerine dönmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.