BBP'den Karacabey Belediyesi'ne teşekkür ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden BBP yöneticileri, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı için teşekkür etti.

BBP İlçe Başkanı İzzet Toprak, Başkan Yardımcısı Sebahattin Yıldız ve Alperen Ocakları İlçe Başkanı Ersin Gökkaya, Sırabademler Mahallesi'nde inşa edilen parka merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, modern belediyecilik adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydederek, “Türk milleti tarafından takdir edilen rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını bu parka vermekten büyük onur duyuyoruz” dedi.

BBP heyeti, Özkan'a teşekkür ederek plaket takdim etti.