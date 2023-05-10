BBP'den Rumeli Türkleri'ne çıkarma

Seçime son 4 gün kala sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunan Alfatlı, Rumeli Türkler Derneği üyeleriyle bir araya gelirken, seçimlerde baraj olmadığının altını çizdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, seçim çalışmaları çerçevesinde Bursa'daki dernekleri ziyaret etti.

Rumeli Dernekleri Federasyonu'na (RUDEF) ziyarette bulunan Alfatlı ve ekip arkadaşları talepler hakkında bilgi aldı. Bu hafta sonu gerçekleşecek seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında kendi aday ve amblemleri ile gireceklerini ifade eden Alfatlı, Büyük Birlik Partisi'nin 30 yıldır ilk defa seçimlere baraj olmadan gireceğinin altını çizdi.

Alfatlı şunları söyledi: "Bizim gönül coğrafya dediğimiz Balkan coğrafyası, Rumeli coğrafyası ve gönül coğrafyamızın statüsü noktasında orada bulunan kardeşlerimiz oranın asli unsurudur. Balkan coğrafyasının tamamını gezdik, ziyaret ettik. Oradaki Türk siyasi partilerimizi, Büyükelçiliklerimizi, Sivil Toplum kuruluşlarını ziyaret edip onların taleplerini dinledik. Biz Evlad-ı Fatihan olarak gördüğümüz bu coğrafyaları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uç beyleri ve sınırları olarak görüyoruz. Bizim sınırlarımız şu anda göründüğü gibi bir sınır değil. Bizim güvenlik sınırlarımız Balkanlardan başlıyor. Dışişleri Bakanlığımız ve sivil toplum örgütlerimizin de bunun hassasiyetinde olduğunu biliyorum. Emperyalist ülkelerin buradaki kardeşlerimizin birlik ve beraberliğini bozmak için çalıştıklarını biliyoruz. Bu noktalarda da sizin gibi çok kıymetli davasına sahip çıkan, hassasiyeti olan milli ve yerli sivil toplum kuruluşlarımızın önemini çok iyi biliyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kuruluşumuzdan itibaren, her zaman oralarda bulunan kardeşlerimizin sesi soluğu olma noktasında, onlara hizmet etme noktasında hizmet ettik. Ben özellikle 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin iradesinin tecelli edeceği noktasında bir şüphem yok. Kararı milletimiz verecektir. Bizim tarafımız belli, biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakındayız ama millet vekilliği seçimlerinde kendi amblemimiz ve kendi adaylarımızla giriyoruz. 30 yıldır biz ilk defa barajsız bir seçime giriyoruz. Bize her seçimde "sizi seviyoruz, baraj olmasa oyumuz size ya da bir oyumuz daha olsa oyumuzu size veriyoruz" diyorlardı. Şimdi birden fazla oylarınız var, şimdi baraj yok. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, millet vekilliğinde de Büyük Birlik Partisine oylarınıza talibiz” diye konuştu.

Rumeli Türkleri Derneğinin anı defterini dolduran Alfatlı, kuruluş üyelerine teşekkür ederek, bir sonraki durağı için hareket etti.

Başkan Şuayip Toprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, üyeleri adına BBP yöneticilerine seçimlerde başarılar diledi.