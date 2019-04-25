Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü ihracat için Polonya'da

Türkiye'de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursa, ihracatla büyüme yolculuğunda rotasını bu kez Avrupa'nın lojistik merkezi Polonya'ya çevirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle sektöre yönelik 2 ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'ni (UR-GE) yürüten BTSO, şimdiye kadar ABD, Afrika, İran, Kırgızistan ve Kazakistan gibi önemli pazarlarda sektörün açılımına öncülük etti. ‘Juniokids' kurumsal markası ile faaliyetlerini sürdüren bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün 11. yurt dışı programı ise Avrupa Birliği'nin en dinamik ve en hızlı büyüyen ülkelerinden Polonya oldu. Bursalı 60'ı aşkın firmadan yaklaşık 130 iş insanı, Polonya'nın başkenti Varşova'da B2B organizasyonu gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO olarak bebe ve çocuk konfeksiyonu firmalarının ihracatçı kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. BTSO olarak 1 ay önce Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projesi üyelerini Lodz şehrinde Polonyalı firmalarla buluşturduklarını hatırlatan İsmail Kuş, “Üretim noktasında Türkiye'nin en önemli merkezi olan Bursa'nın ihracatta yeni başarılara imza atmasını istiyoruz. Bebe ve çocuk konfeksiyonunda Bursa'mızın üretim tecrübesi üst noktada. Polonya, Avrupa'nın geçiş kapısı. Bursa için de bu pazardan üst düzeyde faydalanmalıyız” dedi.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen B2B organizasyonunun sektör için büyük önem taşıdığını ifade etti. Sektörün uzun yıllardır Polonya pazarı üzerinden Avrupa'ya açılmayı hedeflediğini ifade eden Yıldız, “Polonya ile Bursa arasında yeni ticaret köprülerinin kurulmasını istiyoruz. Sektörümüz Avrupa'yı çok önemsiyor” ifadelerini kullandı.

BTSO Heyet Başkanı ve Meclis Üyesi Mesut Okyay, Polonya'nın Avrupa'nın en önemi lojistik merkezi konumunda olduğunu dile getirerek, “Polonya, Avrupa'ya açılmak için doğru bir nokta. Sektörümüzün istikrarlı büyümesi için ihracat kanallarımızı mutlaka farklı ülkeler üzerinde daha fazla güçlendirmek zorundayız” şeklinde konuştu.