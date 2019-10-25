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Bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı

Bursa’da yeni doğan bebeğini çöp bidonunun kenarına bırakıp kaçan anne, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Bursa'da yeni doğan bebeğini çöp bidonunun kenarına bırakıp kaçan anne, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube ekipleri, dün Yunuseli Mahallesindeki bir evin önünde bulunan çöp bidonunun yanına bırakılan yeni doğan bebekle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Bebeğin içine konulduğu çantanın, bir belediye tarafından yeni doğum yapan annelere hediye edilmek üzere hastanelere dağıtıldığı bilgisine ulaşan ekipler, Bursa'daki hastanelerde son bir haftada gerçekleşen doğumları inceledi. Bebeklerin cinsiyetleri ve kilolarına göre eleme yapan ekipler, bebeğin annesinin Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki C.M. olabileceğini değerlendirdi. Ekipler tarafından bulunan genç kadın bebeği kendisinin bıraktığını itiraf etti.


Savcılıktaki ifadesinde, erkek arkadaşından olan bebeğin doğumu için Bursa Şehir Hastanesi'ne gelen C.M'nin, hastaneden taburcu olunca çanta içerisindeki bebeği Yunuseli Mahallesindeki bir sokağa bırakıp Mustafakemalpaşa ilçesindeki evine döndüğü öğrenildi.

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