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Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı

Bursa’da apartmanın girişinde bırakılan bebek arabasının çalınma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da apartmanın girişinde bırakılan bebek arabasının çalınma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir apartmanın girişine bırakılan bebek arabasını saniyeler içinde alıp kaçtı. Bina sakinlerini şaşkına çeviren hırsızlık çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Apartmanın kapısının açık olmasından faydalanan hırsız, kısa sürede arabayı alıp gözden kayboldu. Daha öncede bölgede farklı hırsızlık olaylarıyla karşı karşıya gelen mahalle sakinleri tedirginlik yaşıyor.


Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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