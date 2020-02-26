Bebek dostu hastaneden annelere destek

Her hafta çarşamba günleri 09.15-10.30 saatleri arasında anne adaylarına yönelik, doğum öncesi ve sonrasıyla ilgili grup terapisi çalışmaları yapılarak anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve doğum yapması sağlanıyor. Psikolog Meltem Üner gözetiminde yapılan terapilerde anne adaylarına doğum korkusuyla baş etme, doğum anındaki kriz yönetimi gibi önemli bilgiler aktarılıyor. Psikolog Meltem Üner, "Sağlıklı bir doğum gerçekleştirmek adına kişinin kendisini nasıl telkin edeceği, doğum anındaki kriz yönetimiyle daha kolay bir doğum gerçekleştireceğinin mümkün olduğu anlatılmaktadır. Gebe okuluna gelen anne adaylarımızın talepleri dinlenmekte, buna yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Doğum sonrası psikolojisi üzerine konuşarak kişilerin loğusa depresyonuyla sağlıklı baş etme mekanizmaları geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu süreçte anne adayının bebeğiyle güvenli bağlantı kurabilmesi için bilgilendirmeler yapılmaktadır. Grup terapisinden sonra yapılan kısa bir doğumhane ziyaretiyle, kişilerin doğumlarını gerçekleştirecekleri yeri görerek, doğumlarını planlamalarının doğumu kolaylaştırıcı bir faktör olduğuna dikkat çekilmektedir. Anne-bebek dostu olan hastanemizde, anne adaylarının bebeklerine sağlıkla kavuşmaları için kurumumuzun üstüne düşen görev ve sorumluluklar üstlenilmekte, patolojik boyutta problem yaşayan annelerimize yönelik münferit psikoterapi seansları düzenlenmektedir. ifadelerini kullandı.