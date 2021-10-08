Bebek için fetal ekokardiyografinin önemi

Bahattin Öncü, bebeğin anne karnındayken kalbinin incelenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yenidoğan bebeklerde en sık görülen anormallik sebebinin doğuştan kalp hastalıkları olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Bahattin Öncü, "Bebeğin kalbinin daha anne karnındayken incelenmesine imkan veren fetal ekokardiyografi yöntemi ile birçok doğuştan kalp hastalığı anne karnında teşhis edilebilir. Tespit edilen kalp rahatsızlığına doğumda müdahale edilebilmesi için ebeveynler uygun merkezlere yönlendirilerek erken ve doğru girişimin planlanmasının yapılması sağlanabiliyor. Fetal ekokardiyografi ses dalgalarıyla çalışan bir cihaz yardımıyla yapılıyor ve radyasyon gibi zararlı yan etkileri olmuyor. Kalbin yapısı ve fonksiyonları hakkında bize bilgi veriyor. Fetal ekokardiyografi, hasta yatağına sırtüstü yatan annenin karın yüzeyine jel sürülüp uygun proplar aracılığı ile bebeğin kalbinin görüntülenmesi ile yapılır. Doğuştan kalp hastalıkları (DKH) bebeğin anne karnındaki gelişimi sürecinde oluşan hastalıklardır. Anne karnındaki bebeklerde karıncıklar arası delik (VSD), kalp kapak darlıkları, kulakçıklar arasında geniş delik (ASD), kalpten çıkan ana damarların yer değiştirmesi (TGA), Patent duktus arteriyozus (PDA) gibi doğuştan kalp hastalıkları, çeşitli ritim bozuklukları ve bazı kalp dışı etkenlere bağlı olarak gelişen kalbin ikincil etkilendiği hastalıklar gelişebilir" dedi.

Gebeliğin 18-22 haftalarının fetal eko uygulaması için en uygun zaman aralığı olduğunu belirten Öncü, "Fakat 18. hafta geçtikten sonra herhangi bir zamanda da yapılabilmektedir. Fetal ekokardiyografi işlemi doğuştan kalp hastalıklarının tespit edilebilmesi için yüksek riskli gruplara mutlaka uygulanmalıdır. Riskli gruplar içerisinde doğuştan kalp hastalığı açısından aile öyküsü olanlar, kalbi etkileyebilen hastalıkları bulunan anne adayları, hamilelikte bebeğe zarar verecek ilaç ya da madde kullanımına maruz kalan anneler, kızamıkçık gibi gebelikte enfeksiyon geçirilmesi, raporlanmış fetal anomali olması, amnion sıvı anomalileri, kromozom anomalisinin bulunması, ikiz gebelikler, monozigotik ikizler ve birleşik ikizler bulunur. Bununla birlikte fetal eko, yaşı ileri olan anne adaylarının yanı sıra tahlil sonuçları anormal olan annelere de uygulanabilmektedir" diye konuştu.