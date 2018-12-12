Bebeklerde göz muayenesi ihmale gelmez

Dr. Şeniz Hacıbekiroğlu, çocuklarda yapılması gereken göz muayenelerini anlattı.

Bursa Göz Merkezi Doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Şeniz Hacıbekiroğlu, göz sağlığının bütün hayat kalitesini etkileyen son derece önemli bir durum olduğunu belirterek, "Bebeğinizin göz sağlığı ilgili ihmaller ileride hiç de istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Doğumdan itibaren göz muayenesi çok önemli. İlerleyen süreçte görme kusurları okul başarısını da etkiler" dedi.

Bebeğimize ilk göz muayenesi ne zaman yaptırmalıyız?

Doğumda görme fonksiyonlarının henüz gelişmediğini ifade eden Hacıbekiroğlu, "Hayatın ilk aylarında görme keskinliği giderek artar, bebek her iki gözünü kullanarak bir hedefe odaklanmayı öğrenir. Üç boyutlu görme henüz yoktur ve yaşamın bu erken evrelerinde bebek yakın mesafeden annesin yüzünü ve hareketleri ayırt edebilmektedir. Erişkinlerinkine yakın bir görme fonksiyonuna çocuklar 2 yaşında ulaşırlar. İlk göz muayenesi doğumdan sonra çocuk hekimi tarafından yapılmalıdır. Bu muayenede çocuk hekimi göz küresi ve çevre dokularda bir anormallik olup olmadığını makroskopik olarak değerlendirir. Sonra göze ışık tutarak ışığın gözden geri yansımasını inceler. Işığın geri yansımasında bir sorun varsa veya gözbebeğinden kırmızı yerine beyaz bir yansıma alınıyorsa bebek hemen varsa göz hekimine yönlendirilmelidir" diye konuştu.

"Bebek erken doğduysa retinopati riski artar"

Bebeklerin 35. haftadan önce doğmuşsa doğumdan 4 hafta sonra prematüre retinopatisi açısından göz dibi değerlendirmesinin yapılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr Hacıbekiroğlu, "Bebek duruma göre uygun aralıklarla takip ve gerekirse tedavi edilmelidir. Doğum haftası ve tartısı düştükçe prematüre retinopatisi risk de artmaktadır. Doğumdan sonra, 6. ayda göz kontağı kurmama, gözlerde kayma, gözleri ovuşturma, ışık duyarlılığı, fotoğraflarda gözbebeğinde beyaz renkte yansıma varsa göz muayenesi mutlaka tekrarlanmalıdır. Bu dönemde ortaya çıkan veya belirginleşen en önemli sorunlar bebeklik şaşılığı, retinoblastoma denilen göz tümörü ve doğumsal glokomdur" diye konuştu.

"Görme kusurları okul başarısını da etkiler"

Çocuklarla iletişim kurmanın nispeten daha güç olduğu 2 yaş dönemine girmeden önce 18'inci ayda muayenelerinin tekrarlanmasının uygun olduğunu kaydeden Op. Dr. Hacıbekiroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu muayene çocukta ileride göz tembelliğine yol açabilecek olan kırma kusurlarının saptanabilmesi için önemlidir. Gözlük gerekliliği saptanırsa çocukların bu dönemde gözlüğe alışması mümkündür. Gözler tamamen normal görünse dahi göz muayenesi 3-4 yaşlarında tekrarlanmalıdır. Bu yaşta çocukla genellikle iyi bir iletişim kurmak mümkün olmakta ve çocukların önemli bir kısmında görme keskinliği ölçümü, biyomikroskopik muayene ve göz dibi muayenesi yapılabilir. Genellikle tek gözde bulunan göz tembelliği, muayene edilmedikçe gözden kaçabilir. Okul öncesi dönemde de muayene tekrarlanarak çocuğun görme keskinliği değerlendirilmelidir. Okul çağında düzeltilmemiş kırma kusurları çocuğun okul başarısını ve sınıftaki iletişimini etkileyebilmektedir. Birçok hastalık göz muayenesi sonrasında ortaya çıkar. Bu sebeple herhangi bir hastalığınız olmasa bile yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırılmalı"