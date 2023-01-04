BEBKA, 5 yıllık bölge planı ve girişim sermayesi fonlarına odaklandı

2022'de açıklanan 100 milyon liralık fon çağrısıyla TR41 Bölgesindeki girişimcilik ekosistemini harekete geçiren BEBKA, 2023'te de girişimcilik çalışmaları ve bölge planına odaklanacak.

Kurulduğu günden bu yana TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) hayata geçirdiği projeler ve sağladığı desteklerle bölgesel kalkınmaya büyük katkılar sunan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2022'de geniş yankı uyandıran 100 milyon liralık fon çağrısıyla bölgesindeki girişimcilik ekosistemini harekete geçirirken 2023'te de genç istihdamı, girişimcilik ve bölge planı odaklı çalışmalarına devam edecek.

“548 milyonluk fonu harekete geçirdik”

TR41 Bölgesindeki girişimcileri desteklemek amacıyla kurdukları mekanizmanın hassasiyetle takip edildiğini kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerine devam eden BEBKA olarak 5 yıl içinde 100 milyon lira gibi bir desteği fonlara aktaracağız. Bu fonlar en az bizim verdiğimiz destek kadar bölgemizdeki girişimcilere yatırım imkânı sağlayacak. Böylelikle bölgemizdeki girişimleri desteklemiş olacağız. Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programını ilan ettikten sonra çok ciddi geri dönüşler aldık ve toplam büyüklüğü 11 milyar lirayı bulan 23 girişim sermayesi yatırım fonundan 548 milyon liralık talep aldık. Yerli ve yabancı büyük fonları bölgemize çekmeyi amaçlamıştık ve bunu da başardık. Bundan sonraki süreçte de fonla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca Startup Yatırımcısı olmak isteyenlerle ilgili bir seminer programı başlattık. Ocak ayı itibariyle bu alanda kendisini geliştirmek isteyen iş insanlarını programımıza davet ediyorum. Türkiye, teknoloji girişimciliğinde 2030 hedeflerini belirledi. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile 100 bin teknogirişim oluşturulacak. Strateji doğrultusunda TURCORN100 programı da başladı. Program ile 2030'da bir milyar değerlemeyi aşan 100 Turcorn çıkarılacak. Biz de Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın bu hedefine TR41 Bölgesi olarak SeedUP gibi hızlandırıcı programlarımız ve fon çalışmalarımızla destek vereceğiz.” dedi.

Genç istihdamı çalışmaları tüm hızıyla sürecek

BEBKA'nın bölgede yürüttüğü projelerle önemli katma değerler oluşturduğunu da kaydeden M. Zeki Durak, “Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 2022-2023 teması olan “Genç İstihdamı” çalışmalarına büyük özen gösteriyoruz. Çeşitli kurumlarla birlikte verilen “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları” sayesinde birçok genci iş hayatına kazandırıyoruz. Dijital dönüşüm, e-ticaret gibi birçok konuda eğitimlerin verilmesine imkân sağladık. Bunun yanında sanayinin ihtiyacı olan nitelikli eleman açığını kapatmak için kurslar düzenledik ve 2023'te de düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2024-2028 bölge planı hazırlanıyor

BEBKA'nın önümüzdeki 5 yıllık sürecin planlama çalışmalarının da devam ettiğini belirten Durak, “2024-2028 Bölge Planı, çok önem verdiğimiz konular arasında. 2022'de 3 ilimizde de çalıştaylar düzenledik. Bu çalıştaylarda paydaşlarımızla birlikte her şehir için ihtiyaçlar ve öncelikler belirlendi. Mevcut Durum Analizi tamamlandıktan sonra ekibimizle birlikte ilçelerde paydaş görüşmeleri gerçekleştirdik. Marmara Bölgesinde ve komşu ajanslarımızla birlikte bütüncül bir yaklaşımla mekânsal gelişme alanlarını tespit ettik. 2024-2028 Bölge Planı, hazırlık süreci devam eden 12. Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile uyumlu olacak şekilde tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kuruluna, nihai onay için Cumhurbaşkanına arz edilecek. Hazırlanacak plan, bölgesel kalkınmada önümüzdeki 5 yıllık süreçte herkesin yol haritası olacak” ifadelerini kullandı.