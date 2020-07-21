BEBKA animasyon alanında kapasite geliştiriyor

13, 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen eğitimler aynı zamanda YouTube üzerinden de canlı yayınlandı.

Eğitimlerin ilk gününde katılımcılara Bahçeşehir Üniversitesi Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan tarafından Animasyon Tarihi ve Türkiye hakkında detaylı bilgi verildi. Aynı tarihte öğlenden sonraki programda ise Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Köstebekgiller, İksir, Pirdino Sürpriz Yumurta gibi başarılı işlere imza atmış animasyon senaristi Arzu Yurtseven ile animasyon senaryosu yazımı üzerine bir eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimlerin ikinci gününde Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü Başkanı Doç. Fethi Kaba tarafından katılımcılara animasyon teknikleri konusunda detaylı bir eğitim verildi.

Eğitimlerin son gününde ise Anima Okulun kurucu ortağı ve animatör olan Sezgin Öztürk tarafından katılımcılara 3 boyutlu animasyon ve animasyon yapım süreçleri konusunda detaylı bilgi verilerek eğitim programı tamamlandı. BEBKA tarafından yapılan açıklamada eğitim videolarının BEBKA'nın youtube kanalından izlenebileceği belirtildi.