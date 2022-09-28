BEBKA, bölge planı için sahaya indi

BEBKA, 2024-2028 Bölge Planı çalışmaları doğrultusunda ilk il çalıştayını Eskişehir'de düzenledi. Çalıştayda Eskişehir'in kalkınmasına yönelik öncelikleri belirlendi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2024-2028 Bölge Planı çalışmaları doğrultusunda il çalıştaylarını Eskişehir'de başlattı. Şehrin önceliklerinin belirlenmesi açısından önem taşıyan çalıştayda kalkınma için yol haritası ve stratejiler ele alındı.

Kalkınma stratejileri belirlendi

Çalıştaydaki konuşmasında 2014-2023 Bölge Planı süresinin sonuna yaklaşıldığını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Önceki bölge planlarımızda belirlenen hedefler doğrultusunda bugüne dek birçok sonuç odaklı program ve bunlara bağlı birçok faaliyet, proje ve destek programı yürüttük. 2010 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz 26 mali destek programı ile 406 projeye destek verdik. Yaklaşık 770 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimiz bölgemizde gelişmişlik farklarını azaltmak, kaynakların yerelde etkin ve verimli kullanımını sağlamak, kamu, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalıştay da bölgemizin öncelik ve stratejilerinin belirlenmesi açısından son derece önemli ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için yol gösterici nitelik taşıyor” dedi.

Eskişehir'in ihtiyaçları belirlendi

BEBKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş da yaptığı sunumda bölge planı çalışmalarında gelinen son aşamayı, çalıştayın amaçları ve elde edilecek sonuçların önemini anlattı. Ulutaş, bölge planı hazırlık çalışmalarında katılımcılığın artmasının, yereldeki ihtiyaçların etkin bir biçimde bölgesel politikaların oluşturulmasında girdi sağlayacağını, bu nedenle çalıştayda katılımcıların sunacağı katkının kıymetli olduğunu vurguladı. Mevcut durum analizini paylaşan BEBKA Planlama Uzmanı Emrullah Aydın da “2014-2023 dönemi için belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktığımız alanları ve bundan sonra odaklanmamız gereken noktaları tespit ettik. Eskişehir'in rekabet gücü ve yatırım ortamını detaylı şekilde analiz edip değerlendirdik. Bunların yanında nüfusun genel durumu, beşeri sermaye, erişilebilirlik, altyapı ve yaşam kalitesi, kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık, doğal ve tarihi değerler ile çevre ve iklim değişikliği gibi konular hakkında TR41 Bölgesi Mevcut Durum Analizlerini tamamladık” ifadelerini kullandı.

Eskişehir için detaylı inceleme

Çalıştayın ikinci bölümünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yeni dönem Bölgesel Gelişme Uyum Stratejisi (BGUS) ile uyumlu olacak şekilde belirlenen 6 temada, BEBKA uzmanları moderasyonunda Eskişehir tüm boyutları ile değerlendirildi. Kentsel gelişme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik, kırsal kalkınma, sanayi-lojistik-ulaşım, sosyal politikalar ve yeşil büyüme temaları odak gruplarda ele alındı. Masalarda temalar özelinde Eskişehir için fırsat ve tehditler belirlenirken, güçlü ve zayıf olunan özellikler de mercek altına alındı. Son olarak vizyon belirleme çalışması katılımcılarla interaktif olarak yürütüldü.