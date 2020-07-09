İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BEBKA temmuz ayı toplantısı Eskişehir'de yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.


Toplantıya Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Erol Ayyıldız, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.


Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Erol Ayyıldız başkanlığındaki toplantıda, 2021 Mali Yılı Ajans Bütçesi çalışmalarına başlanması için karar alınması, Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri ve COVID19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Analiz Çalışması konuları değerlendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.