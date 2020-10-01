İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BEBKA toplantısı Bursa'da yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirildi.


Bursa'da gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı. Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, başkanlığındaki toplantıda, 2020 yılı mâlî destek programları başvuru rehberlerinin görüşülmesi ile başarılı bulunan fizibilite teklifinin konuları değerlendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.