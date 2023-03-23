BEBKA ve CEV, veri bilimci yetiştirmeye devam ediyor

Dönem Mezunları, Capstone Proje Sunumlarını gerçekleştirdi. Uzman veri bilimcilerin proje ve fikirleri, bölgenin veri bilim ekosistemini geliştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) ortaklığında veri bilimci ihtiyacının giderilmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Veri Bilimci Programı 2. dönem mezunları Capstone Proje sunumlarını, BEBKA hizmet binasında düzenlenen programla iş dünyasının profesyonellerine sunma imkânı buldu.

Durak: “Elimizde veri çok ama işleyemiyoruz”

BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Coşkunöz Eğitim Vakfı'nı tebrik ediyorum. Bir akademisyen olarak BEBKA Genel Sekreteri olduğumda, ilk olarak, ‘Binaya yeteri kadar yatırım yaptık, sıra insan kaynağında' dedim. Hâlihazırda en çok desteği insan kaynağına yapmaya özen gösteriyor, Genel Müdürlüğümüzün 2022-2023 yılları teması olarak belirlediği ‘Genç İstihdamı' çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz. CEV gibi birçok kurumla ortak projeler geliştiriyor, bölgemizdeki ihtiyaçları gidermeye yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Gençlerimize umut olmalıyız. Onlara, ülkemizde birçok şeyi başarabileceklerine dair doğru örnekleri göstermeliyiz. Biz de Ajans olarak elimizden gelen imkânları sunuyoruz. Bu çerçevede bölgemizde yapılan araştırmalar sonucunda veri bilimci eğitimi projesini hayata geçirdik. Elimizde veri çok ama bunu işleyemiyoruz. Bu konudaki eksiklikleri eğitim alan veri bilimcilerimizle bir nebze olsun gidermeyi hedefliyoruz. Bazı projelerin içinde olmamız bizi mutlu ediyor, bu projede yer almaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Tınmazsoy: “Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için çalışıyoruz”

Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy da “Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için çalışıyor, yenilikçi modellerle gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizden faydalanan öğrencilerimiz ile sektörü geleceğe taşıyacak nitelikli istihdamın yetişmesine imkan sağlıyoruz. Bu hedef ile bugüne kadar binlerce gencin hayatına dokunduk. Vakfımız bünyesinde bu programımıza ek olarak meslek lisesi programlarımız, burslarımız, ileri mühendislik eğitimlerimiz de veriliyor. Bugün de burada Veri Bilimi eğitimi alan öğrencilerimiz sektörün öncü kuruluşlarıyla bir araya gelerek Capstone proje sunumlarını gerçekleştirme fırsatı yakalıyor. Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak BEBKA ortaklığında geleceği şekillendirme vizyonumuzla dönüşüme öncü olacak Veri Bilimciler yetiştirmekten ve öğrencilerimizin istihdam edilmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. BEBKA'ya verdiği kıymetli desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.