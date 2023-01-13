BEBKA, yatırım ekosistemini geliştiriyor

watch iş birliği ile başlattığı “Startup Yatırımcısı Eğitim Seminerleri Programı” ile yatırım ekosistemini geliştirmeyi hedefliyor. Eğitim seminerlerinin ilk modülünde, yatırımcıların yol haritasını şekillendirecek önemli bilgiler paylaşıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bölgesi ve Türkiye'de yatırım ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Invexen ve Startups.watch iş birliğiyle ‘Startup Yatırımcısı Eğitim Seminerleri' düzenlemeye başladı. Eğitimin ilk modülünde açılış konuşmasını BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak ve DOMiNO Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk yaparken, çevrimiçi seminerde Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal ve Lima Ventures Kurucu&Yönetici Ortağı Ahmet Argun seminerler serisinin ilk modül konusu olan yatırımcılık ekosistemi ve teknoloji startuplarını değerlendirdi.

“Önümüzdeki yıl 100 girişimci ile ABD'de olacağız”

Programın açılışında yaptığı konuşmada CES 2023 Fuarı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte ABD'de önemli görüşmeler yaptığını kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Fuara İstanbul Kalkınma Ajansı organizasyonuyla 52 girişimcimiz katılım gösterdi. Önümüzdeki yıl, Sayın Bakanımızın talimatıyla 100 girişimciyi bu fuarla buluşturacağız. Fonlarımızı ve girişimcilerimizi ABD'ye nasıl taşıyabileceğimiz konusunda görüşmeler yapıyoruz. Böylelikle hem bölgemiz, hem ülkemiz için güzel bir girişimcilik yılı olacağını düşünüyoruz. Seminer sonrasında hem girişimcilerimiz hem yatırımcılarımız için bölgemizde son derece verimli bir süreç başlayacak.” diye konuştu.

Fon yöneticileri konuk edilecek

DOMiNO Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk da “Böyle bir eğitim seminerini hayata geçiren BEBKA'yı tebrik ederim. 9 hafta sürecek seminerlerde çok değerli yatırımcıları ve fon yöneticilerini konuk ederek Startup yatırımcılığı hakkında değerli bilgiler paylaşılacak. Programın sonunda katılımcıların Startup yatırımcılığında nelere dikkat etmesi gerektiği, yatırım yaparken hangi konulara daha fazla özen gösterilmesi gerektiği, Startup yatırımcısı olmak için melek yatırımcılık, fon yatırımcılığı, grup olarak yatırım yapmak gibi farklı seçeneklerde birçok konu değerlendirilerek, bilgi paylaşımında bulunulacak.” dedi.

“Risk ve cesaret çok önemli”

Seminer konuşmacılarından Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal ise “2010-2017 yılları ülke olarak girişim ekosisteminde ilklerin yapıldığı yıllardı ama 2017 sonrası çok daha deneyimli bir döneme girdik. Deneyimin artması, işlerin yolunda gitmesi konusunda büyük bir artı sağlıyor. Yatırımcıların da bu işin mekaniklerini bilmesi ve tecrübeli insanların paylaşımları çok önemli” şeklinde konuştu. Lima Ventures Kurucu&Yönetici ortağı Ahmet Argun da “Kurumsal dünya dinamikleriyle Startup dinamikleri birbirine uymuyor. Girişim dünyası, fırsatları sezme kabiliyetine sahip insanlardan oluşuyor. Bu sayede projeler ortaya çıkıyor. Bu süreç fayda, katkı sağlayan bir sürece dönüşüyor. Risk alabilme kabiliyeti de bu süreç açısından büyük önem taşıyor. Cesaret, Startup dünyasında olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.