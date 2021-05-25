BEBKA, yeni girişimcilere inovatif iş fikirlerini hayata geçiriyor

SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı'na dahil edilen 15 girişimcinin fark oluşturan çalışmalara imza atması hedefleniyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin (Bursa TTO) ortaklığı ile Mart ayında duyurulan SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı kapsamında başlangıç girişimcilik eğitimi ve sunum eğitimine katılan 26 girişimci arasından 15'i programa devam etmeye hak kazandı. BEBKA SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı'na katılan 26 girişimci, 2 gün süren başlangıç girişimcilik ve sunum eğitimlerini tamamlayarak Değerlendirme Kurulu'na iş fikirlerini sundu. Tanıtım sunumlarında girişim fikrinin odaklandığı sorun ve çözüm önerisi, iş fikrinin yenilikçi yönü ele alındı. BEBKA ve Bursa TTO temsilcileri ile iş insanları ve akademisyenlerden oluşan Değerlendirme Kurulu, çevrim içi ortamda süreci tamamladı. İş fikirlerinin dayandığı ihtiyaç ve problemlere yönelik çözüm önerileri detaylı olarak ele alındı. İş fikirlerinin yenilikçi yönleri ve ticarîleşme potansiyeli de göz önünde bulundurarak programa devam edecek 15 girişimci belirlendi.

Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 15 girişimci, 7 ay boyunca toplam 90 saat eğitim ve 160 saat akademik ve sektörel mentörlük hizmeti alacak. Girişimciler, bu süreçte yatırımcılara iş fikirlerini sunma imkânı da bulacak. BEBKA, SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı ile girişimcilerin firma kurmalarına destek olacak. Eğitimler ile iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve şirket kurulum süreçlerinde yol haritası çizilmesi hedefleniyor. Geçen yıl 14 girişimci ile tamamlanan SeedUP programında 4 firma kuruluşu tamamlanmış, firmalar ihracat yapmaya başlamış ve çok kısa bir sürede 1 milyon TL üzerinde ciro elde edilmişti. Bursa'da girişimcilik ekosistemini canlandırması hedeflenen programın iş dünyasında yeni ufuklar açması ve rol model olarak şehir ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.