BEBKA'da görev değişimi

Dr. Muhammed Zeki Durak atandı.

2017 yılındanbu yana BEBKA Genel Sekreterliği görevini sürdüren İsmail Gerim'in yerine atanan Doç.Dr. Muhammed Zeki Durak yapılan devir teslimin ardından görevi devraldı.

BEBKA'nın Bursa'daki merkezinde görevine başlayan BEBKA Genel Sekreteri Doç.Dr. Durak, "Öncelikle bizleri bu önemli göreve layık gören Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum. Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde 26 kalkınma ajansımız bulunuyor. Bu ajanslarımızın hepsi birbirinden başarılı projelerin hayata geçmesini sağladı. BEBKA da Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerimiz ile ilçelerimizde birçok önemli projeye imza atmıştır. Bugün itibari ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'den görevi devralmış bulunuyoruz. Kendilerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ekibimizle birlikte kendilerinden aldığımız başarılı kurumu daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BEBKA Genel Sekreterliği görevini devreden İsmail Gerim ise, "Kariyeri ile kendini ispat etmiş olan BEBKA Genel Sekreterimiz Doç.Dr. Muhammed Zeki Durak ile BEBKA'nın daha ileriye gideceğinden hiç şüphem yok. Kendilerine yeni görevinde başarılar diler, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak Kimdir?

1980 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Doç. Dr. M. Zeki Durak, ilk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubuna (BAYG) destekli bir projeyi tamamlamış ve 2003 yılındaki bu proje çalışmalarının devamında Amerika Bileşik Devletleri'ndeki en iyi üniversitelerinden biri olan Cornell Üniversitesi'ne misafir araştırmacı olarak davet edilmiştir. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da Cornell Üniversitesi'nden kazandığı burs ile tamamlamıştır. Doktora eğitimi sonrası Amerika'da çeşitli firmalarda danışman olarak çalışmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri arasında toplam bütçe ve sayıda En Fazla Proje Yapan Akademisyen Ödülü dahil birçok ulusal ve uluslararası ödül olan Dr. Durak'ın aynı zamanda gıda, biyoteknoloji, biyosensörler ve nanoteknoloji alanlarında çok sayıda akademik yayını ve çalışması bulunmaktadır. Bursa Eskişehir Bilecek Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanan M. Zeki Durak, evli ve bir çocuk babasıdır.