BEBKA'da mâlî destek mesaisi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 50 milyon lira destek vereceği 2020 yılı mâlî destek programlarına proje başvuruları sona erdi. Sırada başvurusu yapılan 107 projenin değerlendirilmesi var.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA tarafından kasım ayında ilân edilen 2020 yılı mâlî destek programlarına yönelik proje başvuruları sona erdi. Toplam 50 milyon TL bütçeli üç başlıkta ilan edilen proje teklif çağrısı arasından kırsalda ekonomik kalkınma mâlî estek programına 52, yenilik ve verimlilik mali destek programına 43 ve sanayi altyapısının geliştirilmesi mali destek programına 12 olmak üzere toplamda 107 proje başvurusu yapıldı.

Müracaatların tamamlanmasının ardından projelerin değerlendirme süreci başladı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön incelemede; projelerin idarî ve uygunluk kontrolleri yapılacak. Başvurular üzerinden, rehberde talep edilen belgelerin doğru ve eksiksiz sunulmuş olması ve başvuru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının rehberdeki kriterlere uygunluğu açısından ön inceleme yapılacak. Başarılı bulunan projeler, teknik ve mali değerlendirme aşamasına alınacak.

Teknik ve mâlî değerlendirme aşamasında başvuru rehberinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda projeler, bağımsız değerlendiriciler tarafından mercek altına alınacak. 2020 yılı mâlî destek programlarına dair değerlendirme sürecinin Mayıs ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığını açıklayan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden 2020 yılı mâlî destek programlarına ilgi göstererek proje başvurusunda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Büyük alâka olması bizleri ayrıca mutlu etti. Sürecin ve sonuçlarının bölgemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Mâlî destek programlarımızda daha fazla mesafe kat etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.