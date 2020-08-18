BEBKA'dan gençlere yazılım geliştirme ve kodlama eğitimi

Bursa-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA), gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim programı başladı.

Kodluyoruz Derneği tarafından gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında ilk atölye olan PHP&Laravel eğitimlerine toplam 240 başvuru olurken, gerçekleştirilen test ve mülakatlar sonucu 32 kişi eğitime katılmaya hak kazandı. Değerlendirme aşamasında başvuru yapan 240 kişiye, programa katılma amaçlarını ve yazılım konusundaki bilgi seviyelerini ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşan bir test gönderildi. Test sonucunda gerekli asgari puan alan başvuru sahipleri mülakata tabi tutularak kişinin mesleği, kariyer ve meslek seçimi, girişimcilik fikri bulunması, yazılım bilgisi gibi konularda sorular yönetildi. Yoğun talep nedeniyle 30 kişi olarak planlanan eğitimin kapasitesi arttırılarak 32 kişi asil ve 5 kişi yedek listede olmak üzere toplamda 37 kişi eğitim için seçildi.

Eğitim programı hakkında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Ülkemizin ‘Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında genç girişimciler tarafından teknoloji odaklı girişimlerle girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Bunun için bölgemizde startupların ihtiyaç duyduğu teknoloji yöneticisi ortakların yetiştirilmesine yönelik yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama eğitimlerine ihtiyaç oluştuğunu tespit ettik. Bu kapsamda çağın gereklerine uygun bir şekilde bir kodlama programını, Kodluyoruz Derneği işbirliğiyle tasarladık. Hedef kitlemizi ise Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te eğitim gören ya da yaşayan, yazılım alanında bir kariyer yapmak için motivasyonu ve azmi yüksek, 19-29 yaş arasındaki gençler olarak belirledik” dedi.

Eğitim katılımcıları arasında Çad ve Mali'den 3 (üç) uluslararası öğrencinin bulunmasının yanı sıra kadın katılımcı oranı ise yüzde 53 olarak gerçekleşti. Çevrimiçi ortamda interaktif bir şekilde gerçekleştirilecek eğitim toplam 70 saat sürecek ve 12 hafta içinde tamamlanacak. İlerleyen dönemdeki eğitimlere www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir.