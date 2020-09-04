BEBKA'dan medresede kadın ve gençlere girişimcilik kursu

Tarihi Sinanpaşa Medresesinde verilen girişimcilik mali destek programı kapsamında 500 kişilik girişimci adaya ve maker atölyesinde 1000 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Girişimcilik ve proje uzmanı Tijen Yener, “Yenişehir'de kendi işini kurmak isteyen girişimci olmak ve kendini geliştirmek isteyen kadın genç ve çocuklara hizmet vermek istiyoruz. İnsanlar buraya gelip iş kurmak ve her konuyla ilgili olarak bize danışabiliyor. İş kurma KOSGEB eğitimi hibeleri, proje hazırlama gibi konuların yanı sıra girişimci danışmanları eğitmeye başladık. Proje kapsamında 5 kişi girişimci danışmanı olarak eğiteceğiz. Proje tamamlandığında bu 5 kişi bu merkezde girişimci danışmanı olarak görev alacaklar” dedi.

Yener, “Bu projeyi pandemiden önce yazmıştık burada hedefimiz 500 kişilik bir guruptu, bunun yanı sıra bir maker atölyesi yaptık. Bu maker atölyesinde 1000 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin eğitim aldıktan sonra girişimci olmaları önemli hiçbir şey bilmeden girişimci olmak beraberinde riskler getirir. Bizim eğitimlerimize katılırlarsa alacakları riskin oranı düşecektir” diye konuştu.

Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezindeki eğitimlere katılan girişimci adayları BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Belediye Başkanı Davut Aydın'a verilen eğitim ve desteklerden dolayı teşekkür etti.