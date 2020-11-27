BEBKA'dan Mihalgazi'ye üretim desteği

Bursa-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi tarafından yürütülecek Toprağın Bereketi Sofralarda Projesi ile Mihalgazi ilçesinde turşu üretim tesisi kurularak, atıl kalmış tarım arazilerinde ve diğer tarım alanlarında, mevcut ve potansiyel çiftçilere girdi sağlayacak hammaddenin üretimi yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenecek Toprağın Bereketi Sofralarda Projesinin sözleşmesi BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş tarafından imzalandı.

İlçe ve Çevresindeki İlk Sebze İşleme Tesisi

İmza sonrası açıklama yapan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Bugün 2020 yılı SOGEP kapsamında desteklenecek Mihalgazi Belediyesi'nin Toprağın Bereketi Sofrada projesinin hayata geçirilmesi için imzaları attık. Proje süremiz 18 ay, bütçesi ise 1 milyon 369 bin lira olup bunu 1 milyon 100 bin lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve BEBKA tarafından karşılanacak. Kurulacak olan bu tesis meyve ve sebze işleme tesisi olarak hizmet vermekle beraber, tesiste turşu üretimi de gerçekleşecek. İlçe ve çevresinde ilk sebze işleme tesisi olacak. Tesiste yıllık 120 ton turşu üretimi planlanmakta ve üretilen turşuların satışı için Tarım Kredi Kooperatiflerinden destek alınacak. Bu proje bölgede kullanılmayan tarım arazilerinin kullanılması, bahçede kalan mahsulün değerlendirilip pazara ulaşması açısından sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir proje” dedi.

Türkiye Ekonomisine Destek Sağlayacağız

Mihalgazi Belediyesi'nin BEBKA'dan aldığı ilk proje desteği olduğunu söyleyen Başkan Zeynep Güneş, “Mihalgazi Belediyesi olarak BEBKA'dan aldığımız ilk proje desteği. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve BEBKA'ya teşekkür ederiz. İlçemizin gelişmesi adına çok güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Projeyle birlikte atıl olan araziler değerlendirilecek, yıllık 120 ton turşu üretimi gerçekleşecek ve hasadın son döneminde ticarete katamadığımız mahsulü değerlendirerek Türkiye ekonomisinde katkı sağlayacağız” diye konuştu.