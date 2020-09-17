BEBKA'dan sanayide verimlilik için önemli seminer

Yoğun ilgi gören seminere birçok ilden uzman katıldı.

Enerji verimliliği merkezi hizmetleri, enerji verimliliği ve dijital dönüşüm teknolojileri, yalın üretim ve dijital dönüşüm gibi birçok önemli konuların konuşulduğu, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'in moderatörlüğünde düzenlenen, ‘Üretimde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm' çevrimiçi seminerine, Bursa Model Fabrika Direktörü Mustafa Birol Aksel, BTSO Enerji Verimliliği Merkezi Yöneticisi Canpolat Çakal, Bursa Model Fabrika Yalın Uzman ve Danışman Elif Abraş Aydoğan panelist olarak katıldı.

Seminerin moderatörlüğünü yapan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, katılımcılara Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirilen Bursa Model Fabrika ve BEBKA'nın desteğiyle kurulan BTSO Enerji Verimliliği Merkezi'nde yapılan çalışmalar ve bu kurumların eğitim merkezleri hakkında bilgiler verdi.

Bursa Model Fabrika Direktörü Mustafa Birol Aksel, “Model Fabrika deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teoriyi ve pratiği birleştiren, uygulamalı etkinlik ve dijital dönüşüm merkezidir. Model Fabrikanın amacı özellikle KOBİ'ler için verimlilik eğitimi ve danışmanlık hizmetlerini vererek onları küresel arenada rekabet güçlerini arttırabilmektir. Onlara bu verimlilik dönüşüm yolculuğunda eşlik etmek, onları yalnız bırakmamak, rehberlik etmek kurulmuştur” diye konuştu.

Yalın üretim hakkında bilgiler veren Bursa Model Fabrika Yalın Uzman ve Danışman Elif Abraş Aydoğan, “Yalın üretim israflardan arındırılmış verimli hale getirilmiş süreçler demektir. Dolayısıyla yalın üretim dediğimizde aslında odak noktamızda değer kavramı var. Değer kavramında bizim için müşteri için nasıl değeri attırabiliriz, diğer yüklerden nasıl kurtulabiliriz, bunun için hangi metodu kullanabiliriz. Yalın üretimin temelinde aslında bunlar var. Verimliliği arttırmak için 19 modülden oluşan eğitim içeriklerini aslında çeşitli araçlar oluşturuyor. Yalın eğitimde öncelikle israfları görmeyi öğreniyoruz. Model fabrikanın buradaki misyonu herhangi bir üretim sürecinde israf konularında çok ciddi bir zemin ortam hazırlıyor. Üretimde de model fabrikada da aslında bunu yapıyoruz” dedi.

BTSO Enerji Verimliliği Merkezi Yöneticisi Canpolat Çakal, “Enerji verimliliği merkezimiz BEBKA'nın büyük desteği ile 2016 yılında kuruldu. Aslında proje çok basit ama önemli bir hedefle başladı. Bugün geldiğimiz noktadan hepimiz ekip olarak gurur duyuyoruz. Bugüne kadar birçok işletmede milyonlarca lira tasarruf sağlayan önemli projelere imza attık. Özellikle otomotiv, tekstil ve diğer sektörlerde enerji verimliliği merkezi olarak çalışma fırsatımız oldu” diye konuştu.

BEBKA tarafından, Üretimde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm seminerine Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dışında diğer illerden de çok sayıda uzman ve yetkili katıldı.