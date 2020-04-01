BEBKA'dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Uygun görülen projelere toplamda 15 milyon TL hibe verilecek.

BEBKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygulama çerçevesini belirlediği korona virüsünün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarının desteklenmesi, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi amacıyla 15 milyon TL hibe verilecek olan ‘Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' başvurularını başlattı.

Program ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, yerel yönetimler, birlik ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları,organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknolojigeliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi yönetici şirketleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilecek.

Başvurular için Son Tarih 30 Nisan

Program kapsamında toplam bütçesi asgari 250 bin TL ve azami 2 milyon TL olan projeler, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için yüzde 100, kâr amacı güden kuruluşlar için yüzde 60'a varan oranda desteklenecek. Ar-Ge merkezlerine sahip işletmeler ise yüzde 75 oranında destekten faydalanabilecek. Program kapsamında projelerin uygulama süresi ise en az 1 ay, en fazla 3 ay olarak belirlendi.

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, 30 Nisan saat 18.00'a kadar başvurularını https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Programın başvuru rehberine ve daha ayrıntılı bilgiye www.bebka.org.tradresinden ulaşılabilir ya da sorularproje@bebka.org.tr adresine iletilebilir.