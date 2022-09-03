Bedük, Bursa'da müjdeyi verdi

Kendine has tarzıyla tanınan, son çalışması “Kopsun Kıyamet” ile yine dikkatleri üzerine çeken, elektronik müziği canlı enstrümanlarla sahneye taşıyan Bedük, Bursa Nilüfer Müzik Festivali'de sevenleriyle buluştu.

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Bedük, sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok farklı projeleri olduğunu dile getiren sanatçı; "Bu yazı festivallerle çok güzel bir şekilde geçirdik. Aynı şekilde maratonumuz devam edecek. Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz, değişik projeler. Bunu da Bursa'dan belirtmiş olalım" dedi. Uzun zamandır Bursa'da sahne almayan Bedük Bursa'yı özlediğini dile getirerek; "Ayrıca uzun zamandır Bursa seyircisiyle buluşmamıştık, özlemişiz birbirimizi. Dinlemeye gelenlerin enerjilerinden de anlaşıldığı üzere 'Bursa'yı yıkmaya geliyoruz' derken müzikal ve eğlence anlamında bunu gerçekten başardık. Umarım en kısa zamanda yeniden Bursa'ya geliriz' dedi.

Tarzıyla ve enerjisiyle büyük beğeni toplayan Bedük, unutulmayacak bir geceye imza attı.