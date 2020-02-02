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Behzat ve Süheyl kardeşler Kestellileri güldürdü

Kestel Belediyesi’nin düzenlediği Karadeniz günleri kapsamında sahne alan Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Kestellilere oynadıkları tiyatro oyunuyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Kestel Belediyesi'nin düzenlediği Karadeniz günleri kapsamında sahne alan Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Kestellilere oynadıkları tiyatro oyunuyla unutulmaz bir gece yaşattı.


Kestellileri sanatla buluşturmaya devam eden Kestel Belediyesi, ilçede düzenlediği Karadeniz günleri kapsamında farklı etkinliğe imza attı. Kestel Yeni Kültür Merkezinde Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler isimli tiyatro gösterisini sahneledi. Kestellilere ücretsiz olarak sunulan tiyatro gösterisinde Süheyl ve Behzat kardeşler Kestellilere unutulmaz bir gece yaşattı.


Tiyatro gösterisi öncesi konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Yerel kültürlerimizin tanıtıldığı, folklor, tiyatro gösterileri, konserler, yerel ve ulusal ürünlerimizin yer aldığı festivalimize herkesi bekliyoruz. Etkinlikleri kapsamında Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin ''süt kardeşler'' isimli tiyatrosunu Kestel'le buluşturduk" dedi.

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