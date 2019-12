Bekarspor, Evlispor'a karşı

Bursa'da vatandaşların bekar ve evli mücadelesi 8 yıldır devam ediyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Söğüteli köyünden yıllar önce Bursa'da Yeni Mahalle'ye yerleşenler, 8 yıldır kurdukları Evlispor ve Bekarspor ile kıyasıya mücadele veriyor. 8 yıl önce evliler mi yener, bekarlar mı yener iddiası üzerine başlayan ezeli rekabet her hafta devam ediyor. Bir yanda köyün evlilerinin kurduğu Evlispor diğer tarafta ise bekarların kurduğu Bekarspor Bursa'da 8 yıldır her hafta kıyasıya mücadele ediyor. Takımlarda babalar oğullarına karşı, abiler kardeşlerine karşı mücadele ediyor. Kıran kırana geçen maçlarda her zaman dostluk kazanıyor. Köyün bekarları bekarlar takımını desteklerken, evlileri ise evliler takımını destekliyor. Köyün bekar olupta evlenenleri evliler takımına transfer oluyor.

Bu rekabetin 8 yıl önce iddia üzerine başladığını ifade eden köylüler, "Biz uzun yıllar önce Gümüşhane'den Bursa'ya göç ettik. Hepimiz burada aynı mahallede yaşıyoruz. Kendi aramızda konuşurken maç yapsak evliler mi yener bekarlar mı yener iddiası üzerine Evlispor ve Bekarspor takımlarını kurarak maç yapmaya başladık. Bu maçlar 8 yıldır her hafta kar kış demeden devam ediyor. Hiç ara vermedik. Bu maçlarda babalar oğullarına, kardeşler abilerine karşı mücedele veriyor. Maçlar büyük çekişme içinde geçiyor. Bu maçları Türkiye'nin farklı vilayetlerin yaşayan köylülerimiz de sosyal medyadan takip ediyorlar. Biz de her maç sonunda maçların skorlarını sosyal medyadan paylaşıyoruz" dedi.