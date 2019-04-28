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Bekçiler hırsızlık yapan zanlıyı suçüstü yakaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasından hırsızlık yapan şahıs, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasından hırsızlık yapan şahıs, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı Mobilya Sanayi Mahmudiye Mahallesi Ayaz Sokak'ta meydana geldi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kısa süre önce göreve başlayan bekçiler özellikle hırsızların korkulu rüyası oldu. Bekçi ekipleri yine devriye attıkları sırada yaşanan hırsızlık olayında şüpheliye suçüstü yaptı. Kenan E. isimli şahıs, at arabası ile bir fabrikadan mobilya işleri için kullanılan işkence aletini ve demir boruları çalarken, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Bekçilerin suçüstü yakaladığı hırsız, olay yerine intikal eden polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. At arabası ise bekçiler tarafından üzerindeki malzemeler ile birlikte emniyete çekildi.


Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

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