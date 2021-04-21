Bekçiler yakaladı, hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bekçiler tarafından yakalanan şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Hurdaya ayrıldığı ortaya çıkan motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olay saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan bekçiler, farları yanmayan motosikleti durdurdu. Plakası olamayan ve hurda halindeki motosikletin üzerindeki sürücü Ozan A.'nın (24) GBT sorgulaması yapıldı. Şüphelinin hırsızlık olayından arandığı, motosikletin ise çekme belgesi olduğu ortaya çıktı. Motosiklet, çekiciyle otoparka çekildi. Sürücü gözaltına alınırken, şahsa sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.