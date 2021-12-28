Beklenen Güzelyalı imar planı yeniden meclis onayında

Mahkemenin iptal ettiği ve uzun yıllardır çözüm bekleyen Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Mudanya Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi onayına gönderilecek.

Mudanya'nın yıllardır beklediği Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın bir daha iptal edilmeyecek şekilde hazırlandığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Belediyemiz ekiplerince planlara son şeklini verdik. Mevzuat ve kurum görüşleri doğrultusunda mağduriyetlerin son bulduğu ve tekrar oluşmasının engellendiği bir plan hazırladık” dedi. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın son halinin Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Aralık tarihinde Mudanya Belediyesi'ne iletildiğinin altını çizen Türkyılmaz, “10 gün gibi kısa bir süre de Güzelyalı 1/ 1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na son şeklini vererek ocak ayı meclis toplantısı gündemine aldık. Planlar ocak ayı meclisimizin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin onayına sunulacak” dedi.

Mudanya Belediyesi olarak planın iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararından sonra üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Türkyılmaz, “1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planımızda 1992 yılından beri 30 yıldır göz ardı edilerek hazırlatılmayan kısmi yapılaşma tespiti ile sahil şeridinde kalan kısımda vatandaşların hakkını koruduk. Gelinen aşamada planların tekrar iptal olmasını engelleyecek, bir daha böylesi bir sorun yaşanmaması için tüm gerekçeler ortadan kaldırıldı” diye konuştu.