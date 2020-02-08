Beklenen kar Bursa'ya yağdı

Bursa'da beklenen kar gece saatlerinde kendini gösterdi. Kar yağdığını gören vatandaşlar sokağa çıkıp kar topu oynadı.

Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği kar yağışı Bursa'ya düştü. Şehrin yüksek mahallelerinde tutan kar şehri beyaza bürüdü. Kar yağdığını gören vatandaşlar ise gece geç saat olmasına rağmen çocuklarıyla birlikte sokağa çıkarak bu yıl şehir merkezine ilk kez yağan karın tadını kar topu oynayarak çıkarttı.

Bu yıl ilk defa karla tanıştığını ifade eden vatandaşlar "Kar yağdığını görünce kendimizi dışarıya attık. Çocuklarla birlikte kar topu oynayıp karın tadını çıkartıyoruz" dedi.