Bel fıtığında medikal egzersiz

Ali Şahabettinoğlu, bel fıtığını engellemek için güç, denge ve esneklik içeriği olan medikal egzersiz programının düzenli olarak uygulanması gerektiğini söyledi.

Özellikle omurga kaynaklı rahatsızlıkların şikâyetlerin başında geldiğini ifade eden Ali Şahabettinoğlu, yapılan araştırmalara göre her 10 kişiden 8'inin hayatının bir döneminde, bel ağrısı sebebiyle doktora başvurduğunu söyledi. Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Duruş bozuklukları, yanlış oturma pozisyonlarında uzun süre kalma ve omurga sağlığına uymayan hareketler, kaslarda gerilmeye, yorgunluğa ve stres ile ağrılı kas spazmlarına yol açar. Bunların sonucunda kişilerde, bel fıtığı, bel kayması, kireçlenme, kanal darlığı, sakroiliak sendrom gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bu yüzden de hasta hikayesinin ve detaylı bir fizik muayene ayırıcı teşhis için çok önemlidir” dedi.

Bel bölgesinin omurganın en fazla yük taşıyan bölgesi olduğunu belirten Şahabettinoğlu, “Bel rahatsızlıklarından biri olan bel fıtıklarının yüzde 90'ı, belin 4. ve 5.omurları ile sakrum kemiği arasındaki disklerde olur. Çünkü belin bu kısmı günlük faaliyetler sırasında eğilip kalkma, sağa sola dönme, ağır kaldırma gibi hareketlerden dolayı travmalara en çok maruz kalan bölgedir. Bu yüzden en çok L4-5 ve L5S1 fıtıklarına rastlarız. Ancak daha seyrek olarak üst bel bölgesinde de fıtıklar görülebilir. Bel fıtığı tedavisinde uyguladığımız Maniplasyon (elle tedavi) sırasında, ellerle bel bölgesine birtakım bastırma, germe ve döndürme manevraları uygulanır. Elle tedavi sırasında herhangi bir ilaç kullanımına da genellikle ihtiyaç duyulmaz” dedi.

Klasik bir tıp tedavisi olan maniplasyon ile bel fıtığı hastalarının yüzde 98‘inin ameliyatsız iyileştiğine işaret eden Şahabettinoğlu, “Sadece yüzde 1 veya 2 hastada ameliyat gerekir ki, bunlar ayaklarda ilerleyen güç kaybı, idrar-büyük abdest kaçırma şikâyeti olanlar veya ameliyatsız tedavilere cevap vermeyip şikâyetleri ilerleyen az sayıda hastalardır. Ancak hangi yöntemle tedavi olunursa olunsun, geçirilmiş bel fıtığı rahatsızlıklarının tekrarlamasını engellemek için sağlıklı bir omurgaya sahip olmak gerekiyor. Onun için de hekim tarafından önerilen kişiye özel güç, denge ve esneklik egzersizlerini içeren iyi bir medikal egzersiz programını düzenli olarak uygulamak gerekir” diye konuştu.