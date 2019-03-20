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Belediye başkan yardımcısı muhtarlığa talip oldu

Bursa’nın İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu, Dırazali köyü muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Bursa'nın İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu, Dırazali köyü muhtar adayı olduğunu açıkladı.


30 yıldır Dırazali köyü muhtarlığı görevinde bulunan ve 17 yıldır da Muhtarlar Derneği başkanlığını yürüten Yakup Sevinç, tekrar aday olmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz gün köyün ileri gelenleri ile birlikte bir toplantı yaptıklarını ifade eden Yakup Sevinç, “Belediye başkan yardımcımız Mehmet Hıştıroğlu ile bir görüşme yaptık, kendisinin mahallemize muhtar olmasını istedik. Siyasette edindiği tecrübe ve başkanlık dönemindeki birikimlerinden faydalanmak istedik. Başta teklifimizi kabul etmemesine rağmen, ısrarlarımıza dayanamayarak teklifi kabul etti. Ben de önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağım ve kendisine destek vereceğim. Şimdiden mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun. Dırazali halkı olarak Mehmet Hıştıroğlu'ndan daha iyi bir muhtar adayı bulamayız“ dedi.

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