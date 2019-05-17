Belediye başkanına gelen çiçekler satıldı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a gelen hayırlı olsun çiçekleri satıldı. Satıştan elde edilen gelir önceden Gemlik'in girişinde bulunan ve Orhan Veli'ye ait dizelerin bulunduğu tabelanın yapımında kullanılacak.

Gemlik'in sembollerinden biri haline gelen ve uzun süredir yerinde olmayan, Orhan Veli Kanık'ın “Gemlik'e doğru denizi göreceksin, sakın şaşırma” dizelerinin bulunduğu tabelanın eski yerine yerleştirilmesi için çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Daha önce Gemlik Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından farklı tasarımların halkın beğenisine sunulduğu çalışmalarda en çok oyu alan görselin tabela halinde yaptırılarak olması gereken yere yerleştirileceği belirtilmişti. Beş görsel içinden mavi renklerin ağırlıkta olduğu ve deniz fonuna sahip tasarım binlerce oy alarak Gemlikliler tarafından uygun görülmüştü.

Öte yandan tabelanın maliyetinin karşılanması için dikkat çekici bir uygulamaya gidildi. Seçimlerin ardından kendisine hayırlı olsun ziyaretlerine gelen misafirlerin hediye ettiği yüzlerce farklı tür ve boyda çiçekler, satışa çıkarılarak tabelanın maliyetinin karşılanması planlandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayırlı olsun sebebiyle gelen çiçeklerin çürümesinin önüne geçerek satışın gerçekleştiğini ifade ederken, elde edilen gelirin daha önce Gemlik'in girişinde bulunan ünlü şair Orhan Veli'nin “Gemlik'e doğru denizi göreceksin, sakın şaşırma” sözlerinin bulunduğu tabelada harcayacaklarını hatırlattı. Tabelanın sadece Gemlik Belediyesi tarafından değil, Gemlik'te yaşayan vatandaşların katkılarının olacağını ve bunun memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Sertaslan, “Gemlik'te dayanışma ve yardımlaşma kültürünün oluşmasını önemsiyoruz. Biliyorsunuz ki geçmişte Gemlik'in girişinde olan ve her vatandaşımızın görürken sevindiği tabela son birkaç yıldır eski yerinde yok. Biz de birkaç tasarım yaparak vatandaşımızın beğenisine sunduk. Halkımızın en çok beğendiği tabelayı yakında sattığımız çiçeklerin parasıyla karşılayacağız ve Gemlik'te yaşayan vatandaşlarımızın katkılarıyla bunu yapacağız” dedi.